В Кольском районе Мурманской области из-за коронавируса объявлен режим ЧС

Руководство Кольского района Мурманской области решило объявить на его территории режим Чрезвычайной ситуации, информирует РИА "Новости".

Дело в том, что в Междуречье на крупной стройплощадке выявлен очаг распространения COVID-19.

"С целью недопущения эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди работников строительных организаций, осуществляющих работы на объекте капитального строительства "Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС)" <…> администрация постановляет: установить режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" (далее по тексту – "ЧС") для организаций и предприятий Кольского районного звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС на территории сельского поселения Междуречье Кольского района", - цитирует агентство выдержку из документа.

Добавим, всего на территории Мурманской области зафиксировано 128 случаев заражения коронавирусной инфекцией: за минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 61 человека. По информации на 11 апреля, только в Кольском районе COVID-19 выявили у 26 граждан.