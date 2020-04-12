Песков не смог объяснить, зачем Путин, говоря о коронавирусе, вспомнил про половцев и печенегов

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков затруднился объяснить, отчего российский глава Владимир Путин, совещаясь с министрами и региональными управленцами по ситуации с коронавирусам, вспомнил о нашествиях на Русь половцев и печенегов.

"Скажу точно, что президент очень хорошо знает нашу российскую историю. Он постоянно читает исторические материалы, это и мемуары, и другие книги, он очень хорошо знает историю, с ним очень тяжело спорить на какие-то исторические темы", - заявил Песков, отчитываясь об итогах неделе в эфире "России 1".

Ранее Песков сообщил, что вызвавшая большой резонанс фраза - личная вставка Путина в текст обращения.

Президент, напомним, сказал следующее: "И печенеги ее терзали, и половцы - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную".

Отметим, Путин уже произносил похожую фразу в 2013 году на встрече, посвященной развитию отечественной кинематографии, а после - на совещании о последствиях лесных пожаров.