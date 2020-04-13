Профессор Соловей: Неспособность защитить граждан - итог правления Путина

Политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей подвел промежуточный итог борьбы государственных институций с коронавирусом и дал ей неутешительную оценку, перейдя к более общим выводам. По его мнению, именно в 2020 году нынешняя правящая верхушка продемонстрировала свое истинное лицо, которое теперь видно даже самым доверчивым и благожелательно в предыдущие годы настроенным к ней гражданам. Основная характеристика власти, утверждает Соловей, и основной повод для критики - это присущие ей категорические неспособность и нежелание брать перед населением какую бы то ни было ответственность в кризисных условиях. Особенно заметно это сейчас, поскольку кризис, по оценке политолога, комплексный - это развитие пандемии коронавируса, которое не удается сдержать, и стремительное обеднение россиян.

"Мы думали, что у нас существует некий базовый контракт между обществом и государством: государство у нас забрало свободы, забрало то, сё, но оно нас хотя бы защитит. Но нет, оно не готово нас защищать, оно в прямом смысле слова бросило нас на произвол судьбы, во всех отношениях. Это итог укрепления государства, которым занимался Путин, апофеоз его двадцатилетнего правления", - рассудил он в интервью YouTube-проекту "ГлавТема Народ".

Ученый выразил солидарность с высказыванием публициста Василия Уткина, который несколько дней назад заявил, анализируя ту же проблему, что такое государство ему не нужно.

За минувшие сутки инфекцию COVID-19 выявили у рекордного числа россиян: заразилось 2558 человека. Общее число диагнозов по стране превышает 18 тысяч.