РЖД отменила бесплатный проезд для ветеранов и инвалидов ВОВ

РЖД решила временно приостановить услугу по предоставлению бесплатного проезда для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в поездах дальнего следования ввиду сложной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавируса, делится "Интерфакс".

"В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов ВОВ", - известили в железнодорожной компании.

Аналогично проезда безвозмездной основе лишаются и сопровождающие ветеранов. Услуга обретет легитимную основу только тогда, когда будут сняты все эпидемиологические ограничения.

По данным на 13 апреля, в России зафиксирован очередной "рекорд" по COVID-19 - плюс 2558 новых случаев заражения. Всего количество инфицированных граждан превысило 18 тысяч.