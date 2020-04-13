В ЗакСе придумали, как поспособствовать избавлению малого бизнеса от арендной платы

Депутаты петербургского парламента Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко и Денис Четырбок разработали законодательную инициативу о поддержке малого бизнеса, которая отправилась на юридическое заключение и отзыв губернатору.

В документе, среди прочего, прописан механизм стимуляции собственников городских помещений для того, чтобы они в условиях пандемии коронавируса временно избавили от арендной платы организации и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.

"Если частник освобождает предприятие малого бизнеса от арендной платы на время приостановки деятельности, то ставка налога на имущество организаций (либо налога на имущество физических лиц) снижается в 2020-2021 годах до 0,25 %. Если арендодатель отказывается дать освобождение от арендной платы, то ставка налога повышается до 2%. Тоже на два года", - пересказала предлагаемую схему Дмитриева.

По оценке авторов законопроекта, в случае его принятия и успешного применения в Петербурге удастся сохранить порядка 300 тысяч рабочих мест, что, в свою очередь, спасет малые предприятия от закрытия.

Напомним, что из-за введенного в городе режима самоизоляции значительная часть маленьких фирм и предприятий (общепит, парикмахерские, магазины в торговых центрах) вынужденно прекратили работу "оффлайн".

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