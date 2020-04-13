Счет зараженным COVID-19 священнослужителям Москвы пошел на десятки

У 18 представителей РПЦ, служащих в Москве, диагностировано заражение коронавирусной инфекцией, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на специальную рабочую группу при патриархе.

Помимо подтвержденных случаев, говорится, что число столичных священников, жалующихся на симптомы, характерные для COVID-19, достигло 21 человека.

"Как и ранее, напоминаем прихожанам этих святынь про необходимость быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться и просим молитв о здравии болящих клириков и всех страждущих от коронавирусной инфекции", - цитируется воззвание рабочей группы.

Неделей ранее в специальной больнице при РПЦ тестировали священников, контактировавших с "обладателями" коронавируса. Таковых насчитывалось трое.

По состоянию на 13 апреля всего в России насчитывается 18328 граждан, подхвативших коронавирусную инфекцию.