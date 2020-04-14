Горсуд не стал рассматривать иск координатора "Весны" о запрете Смольного посещать парки

Городской суд вернул исковое заявление координатору "Весны" Богдану Литвину, пожелавшему оспорить "коронавирусный" запрет Смольного на посещение парков и проведение массовых мероприятий, уведомляет объединенная пресс-служба судебных ведомств Петербурга.

"Заявление оставлено без движения", - уточнили там.

РИА "Новости" извещает, что заявление возвращено на основании того, что оно подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание и (или) подачу в суд.

Примечательно, но в суд поступил ещё один иск к Смольному об оспаривании постановления городского правительства об ограничительных мерах, который пока оставлен без движения.

Напомним, постановление № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" было принято Смольным 13 марта 2020 года. Позже в него несколько раз вносили изменения. Этим документом городские власти установили ряд запретов и ограничений, действующих на период повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Специальные меры изначально действовали до 5 апреля, но затем были продлены до начала мая.