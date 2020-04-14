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20:22

Замглавы МО "Автово" попросил Беглова обосновать временный запрет на каршеринг в Петербурге

фото ЗакС политика Замглавы МО "Автово" попросил Беглова обосновать временный запрет на каршеринг в Петербурге

Замглавы МО "Автово" Илья Шмаков обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой разъяснить причины временного запрета на работу каршеринга в городе.

Постановление Смольного вступило в силу со дня публикования – 13 апреля – и у каршеринга не было возможности подготовиться к ограничительным мерам, считает Шмаков. Он заметил, что такой запрет повлечет за собой потерю рабочих мест сотрудников в этой сфере и в смежном бизнесе: авторемонт, автомойки, продажа топлива.

По его мнению, решение было поспешным, к тому же, обратил внимание мундеп, хотя каршеринг попал под запрет, такси продолжает работать. Шмаков считает, что для избежания скопления граждан в общественном транспорт "необходимо поощрять использование личного транспорта, либо аренду транспортного средства".

Шмаков просит губернатора объяснить причины принятия постановления о запрете на каршеринг, планируется ли поддержать этот бизнес и контролируются ли каким-либо образом водители такси на предмет заражения коронавирусной инфекции. Также мундепа интересует, следят ли каким-то образом за санитарным состоянием частных автомобилей, которые работают как такси через агрегаторы.


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