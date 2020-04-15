Главврач Коммунарки "победил" коронавирус

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко излечился от COVID-19: об этом знаменательном событии он известил подписчиков в своем Facebook.

"Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день", - отчитался медик.

О том, что Проценко подхватил коронавирус, стало известно 31 марта. Несмотря на недуг, врач самоизолировался у себя в кабинете и продолжал трудиться.

Примечательно, но 24 марта в Коммунарку лично приезжал Владимир Путин, какое-то время общавшийся с Проценко без использования средств индивидуальной защиты.