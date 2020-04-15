"Преступная беспечность": Беглов отчитал граждан, не соблюдающих самоизоляцию

Петербургский глава Александр Беглов отметил стремительный рост заболеваемости горожан новой коронавирусной инфекцией и в очередной раз призвал жителей строго соблюдать режим самоизоляции. О ситуации губернатор рассказал на своей странице "ВКонтакте".

"Последние несколько суток мы фиксируем более сотни новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Растет число больных пневмонией – их уже больше 6 000 человек", - заявил Беглов.

В нынешних условиях, подчеркнул губернатор, крайне важно проявлять социальную ответственность и не подвергать риску других людей.

"Части заражений можно было бы избежать, если бы не эгоизм и преступная беспечность", - констатировал городской глава.

Из-за коронавируса вынужденно приостановлена деятельность нескольких петербургских больниц и двух роддомов. COVID-19 проник и в психоневрологический интернат и пансионат для пожилых людей, "выведены из строя" НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена.

"Радикальный рост числа заболевших стремительно расходует ресурс специально оборудованных мест в клиниках, который мы с таким трудом аккумулируем!" - сетует губернатор.

Напомним, по состоянию на 14 апреля, в городе на Неве зафиксировано 799 случаев заболевания COVID-19.

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