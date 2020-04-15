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11:57

Активисты видят проблему в факте закрытия всех общественных бань

фото ЗакС политика Активисты видят проблему в факте закрытия всех общественных бань

Гражданские активисты Центрального района обратили внимание на жалобы местных жителей, живущих в коммунальных квартирах и не имеющих условий для того, чтобы полноценно помыться. Тех, у кого нет ванн и ванных комнат, в условиях закрытия большинства общественных мест и введенного режима самоизоляция, обречены на проблемы с личной гигиеной, отмечают авторы паблика "Центральный район за комфортную среду обитания". Олицетворением проблемы для них стал протестный плакат с требованием открыть доступ к общественным баням, вывешенный на одном из балконов.

"Почему правительство города забыло об этой категории горожан? Мы позвонили в несколько городских бань. И, действительно, действует запрет на их посещение до 30 апреля. Мы бы и рады решить вопрос официальным запросом, только вот ответ на него придет через 30 дней. А проблему нужно решить здесь и сейчас. Остается надежда только на максимально широкую огласку", - пишут активисты.

Напомним, до 30 апреля включительно закрыты для помещения закрыты для посещения культурные и образовательные учреждения, непродовольственные магазины, торгово-развлекательные центры, некоторые зеленые зоны кладбища и другие общественные места. Последним по времени ограничением стал запрет на предоставление услуг каршеринга.

Фото: Татьяна Федухина

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