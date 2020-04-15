Власти Мурманской области потратят 1,5 млн рублей на "арестантские" браслеты для больных COVID-19

Правительство Мурманской области планирует потратить 1,5 млн рублей на покупку электронных трекер-браслетов для отслеживания передвижения коронавирусных больных, сидящих на домашней изоляции, извещает "Интерфакс".

Деньги выделены из регионального резервного фонда, всего будет приобретено 120 устройств, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных bluetooth-датчиков. Также часть денег уйдет на покупку техники для мониторингда соблюдения изоляции.

Напомним, за минувшие сутки в РФ прибавилось ещё 3388 гражданина, у которых выявили COVID-19. В Мурманской области количество инфицированных резко подскочило со 131 до 268 случаев. В связи с этим губернатор региона Андрей Чибис не исключил, что в области будут введены электронные пропуска - по примеру Москвы.