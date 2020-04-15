В мире COVID-19 выявлен уже у более 2 млн человек

Количество граждан различных государств, у которых официально подтвердилось наличие коронаиврусной инфекции в организме, перевалило за 2 млн человек, следует из информации, опубликованной университетом Джона Хопкинса. Жертвами заболевания стали 128 тысяч человек.

Отметка в миллион заразившихся COVID-19 была преодолена 2 апреля.

Наибольшее количество инфицированных - в США: там вирус диагностирован у более 602 тысяч американцев. Следом идет Испания - 177 тысяч, а на третьем месте - Италия (162 тысячи).

В России, напомним, коронавирус обнаружен у 24 490 человек: за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев. В Петербурге пока насчитывается 929 случаев инфицирования.