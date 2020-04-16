Депутаты просят разрешить врачам пользоваться несертифицированными средствами защиты

Петербургские парламентарии-единороссы Алексей Цивилев и Юрий Бочков официально попросили у городского прокурора Сергея Литвиненко смягчить требования к медицинским учреждениям, позволив им пользоваться масками и антисептиками без должных сертификатов соответствия. Они уверены, что это вынужденная необходимость, диктуемая пандемией коронавируса и ее тяжелыми последствиями - в частности, товарным дефицитом.

"Врачи вынуждены шить сами медицинские маски, покупать малярные костюмы вместо специализированных, либо приобретать не сертифицированную продукцию, так как на рынке защитных средств трудно найти доступные предложения", - гласит ключевой довод депутатов.

16 апреля число петербуржцев с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию перевалило за тысячу.

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