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14:06

"На скандалах самые высокие рейтинги": Администрация Калининского района ответила на критику Дроздова

фото ЗакС политика "На скандалах самые высокие рейтинги": Администрация Калининского района ответила на критику Дроздова

Руководство Калининского района Петербурга считает критические выступления вице-спикера Законодательного собрания Анатолия Дроздова в свой адрес популизмом. Позицию районного главы Василия Пониделко ЗАКС.Ру озвучила его пресс-секретарь Юлия Лебединова.  

Заместитель председателя Заксобрания накануне дважды в ходе заседания городского парламента критически отозвался о Пониделко.

- Мы все знаем, что сейчас происходит в Калининском районе. Совсем недавно Контрольно-счетная палата выявила нарушений практически на миллиард. Сейчас идет следствие. 8,5 миллиона отката уже практически доказано. Две несчастные женщины сидят в СИЗО. У них дети, у них родители, - заявил с трибуны Дроздов.

В районной администрации обратили внимание, что единоросс округлил до 1 млрд сумму нарушений в 886 млн рублей. По словам Лебединовой, Пониделко впоследствии выиграл 12 исков об административных правонарушениях, поданных КСП. Также она сообщила, что ей известно только об одной сотруднице администрации, которая находится в СИЗО. 

- Следствие сейчас идет по поводу взятки, Дроздов же это трактует как "откат", - продолжила пресс-секретарь администрации. - Мы такой терминологией не пользуемся. Действительно, городской следственный комитет ведет следствие. Была задержана сотрудница отдела образования, которой исполнитель ремонтов в учреждениях Калининского района якобы передал деньги. Эта сотрудница находится под домашним арестом, а заместитель главы, которая курировала сферу образования, в СИЗО. Сейчас ведется  следствие и говорить о вине этих сотрудников до решения суда просто не этично. 

Позже, в ходе все того же заседания Дроздов раскритиковал главу Калининского района за то, что тот не хочет защитить Муринский парк от строительства спорткомплекса "Nova Arena 2". Летом 2019 года в Смольном решили, что инвестор при содействии районной администрации должен организовать и провести публичные слушания по проекту объекта и благоустройства территории вокруг него. Слушания так и не были проведены. Дроздов трактовал это как неисполнение поручения. Кроме того, вице-спикер ЗакСа упрекнул Пониделко в том, что тот не проявил инициативу и не предложил инвестору переехать на недавно освободившийся участок на Светлановском проспекте, пригодный для возведения спортивного объекта.

В районной администрации на это заявили, что от идеи провести слушания никто не отказывался, просто решили подождать окончания судебных разбирательств вокруг Nova Arena 2. Группа районных активистов в сентябре начала оспаривать в Куйбышевском и Городском судах законность выданного разрешения на строительство спорткомплекса. 

- "Анна Нова", насколько мне известно, эту концепцию разрабатывает. Мне непонятен этот гражданский пафос, которым Дроздов хлестается с трибуны Законодательного собрания. Сейчас из-за ситуации с коронавирусом при всем желании провести публичные слушания по проекту благоустройства невозможно, - сообщила Лебединова.

Она отметила, что обсуждать идею переноса объекта также необходимо после вынесения судебных решений.

- На мой взгляд, это в чистом виде популизм, - высказалась пресс-секретарь администрации о выступлении Дроздова. - Пока не вынесены судебные решения, любые наши крики в общественное пространство могут быть расценены как давление на суд. Мы в эту дискуссию с господином Дроздовым вступать не будем. 

На вопрос, почему вице-спикер ЗакСа в последнее время так часто критикуют районного главу Лебединова отвечать не стала, но согласилась, что это может быть связано с подготовкой к парламентским выборам в 2021 года:

- К сожалению, выборные кампании зачастую строятся на скандалах. На скандалах самые высокие рейтинги. Я не исключаю, что этот депутат уже начал готовиться к перевыборам.

При этом она добавила, что у районных властей нет конфликтов ни с кем из депутатов Госдумы или Законодательного собрания.

Сергей Еремеев


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