Амосов хочет расширить меры по избавлению бизнесменов от арендной платы

Петербургский депутат Михаил Амосов не удовлетворен уровнем помощи Смольного переживающему все более тяжелые времена малому и среднему бизнесу. Предоставление ему безвозмездной аренды помещений на ближайшие месяцы - мера, на его взгляд, хорошая, однако никак не спасающая тех, кто снимает "метры" у коммерсантов ("слону дробина").

"По своей инициативе далеко не все владельцы помещений идут на встречу своим арендаторам. Эта ситуация ставит в тупик многие компании, которые лишились возможности выпускать продукцию и оказывать услуги", - рассудил политик.

Чтобы исправить положение вещей и облегчить участь предпринимателей, Амосов в настоящий момент разрабатывает законопроект.

Образцовым ему видится пример соседней Ленинградской области, где частникам выгодно сдавать помещения бесплатно, поскольку, в свою очередь, государство освобождает их за это от налога на имущество. Подобную схему депутат хочет внедрить и в городскую практику.

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