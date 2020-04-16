18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:20

Амосов хочет расширить меры по избавлению бизнесменов от арендной платы

фото ЗакС политика Амосов хочет расширить меры по избавлению бизнесменов от арендной платы

Петербургский депутат Михаил Амосов не удовлетворен уровнем помощи Смольного переживающему все более тяжелые времена малому и среднему бизнесу. Предоставление ему безвозмездной аренды помещений на ближайшие месяцы - мера, на его взгляд, хорошая, однако никак не спасающая тех, кто снимает "метры" у коммерсантов ("слону дробина").

"По своей инициативе далеко не все владельцы помещений идут на встречу своим арендаторам. Эта ситуация ставит в тупик многие компании, которые лишились возможности выпускать продукцию и оказывать услуги", - рассудил политик.

Чтобы исправить положение вещей и облегчить участь предпринимателей, Амосов в настоящий момент разрабатывает законопроект.

Образцовым ему видится пример соседней Ленинградской области, где частникам выгодно сдавать помещения бесплатно, поскольку, в свою очередь, государство освобождает их за это от налога на имущество. Подобную схему депутат хочет внедрить и в городскую практику.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:52 Макаров: Перенос парада не повлияет на душевный трепет утром 9 мая

20:02 Помощникам петербургских единороссов велели искать истории о героях из народа

15:29 Коммунисты и эсеры ЗакСа поддержали идею переоборудовать "Экспофорум" под инфекционную больницу

14:06 "На скандалах самые высокие рейтинги": Администрация Калининского района ответила на критику Дроздова

13:31 Эсеры предлагают использовать спорткомплексы для приема больных

12:55 Депутаты просят разрешить врачам пользоваться несертифицированными средствами защиты

11:45 В ЗакСе предлагают переоборудовать пустующий "Экспофорум" под инфекционную больницу

15 апреля, 20:54 Районные главы под ударами ЗакСа

15 апреля, 14:47 Макаров посоветовал "схватить" и "притащить" в ЗакС председателя юридического комитета Смольного

15 апреля, 14:20 ЗакС Петербурга окончательно одобрил инициативу об отмене арендной платы для бизнесменов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
20:58 Муниципал: Уволенная Гражданка

20:52 Макаров: Перенос парада не повлияет на душевный трепет утром 9 мая

20:26 Другороссу присудили 20 тысяч рублей штрафа за "античешскую" акцию с файером

20:02 Помощникам петербургских единороссов велели искать истории о героях из народа

19:51 Завершающий лечение Максим Шевченко сделал выводы о COVID-19

19:20 Титов недоволен "вирусными" требованиями к работодателям в регионах

18:52 В России не осталось регионов без случаев заражения коронавирусом

18:50 "Яблоко" ждет от Кремля расширения списка поддерживаемых НКО

18:16 Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

18:08 Путин объявил о переносе парада Победы

17:53 СР добивается временного запрета на коллекторскую деятельность

17:50 Глава администрации Рождественского поселения в Ленобласти умер на 59-м году жизни

17:26 Суд вновь перенес заседание по делу Константина Котова

17:20 Амосов хочет расширить меры по избавлению бизнесменов от арендной платы

16:59 Беглов падает в рейтинге губернаторов-блогеров

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru