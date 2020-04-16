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17:53

СР добивается временного запрета на коллекторскую деятельность

фото ЗакС политика СР добивается временного запрета на коллекторскую деятельность

Фракция "Справедливой России", представленная в Госдуме, планирует направить в кабинет министров свою новую законодательную инициативу, призванную в связи с пандемией коронавируса и обеднением граждан как минимум до конца 2020 года запретить деятельность коллекторов. По сведениям лидера эсеров Сергея Миронова, "вышибалы" не скованы никакими законами, и пандемия на их практиках тоже не отразилась.

"Люди, которые испытывают материальные трудности и находятся в стрессе, – становятся легкой добычей для коллекторов, действующих в плотной связке с банками и микрофинансовыми организациями. Как мы знаем, очень часто многие коллекторские структуры действуют полукриминальным методами. Есть опасность, что в условиях борьбы с коронавирусом, когда власть занята другими проблемами, эта практика станет безнаказанной", - объяснил политик смысл законопроекта на своем сайте.

Предлагаемая мера сверхактуальна, подчеркивает Миронов, поскольку доходы ростовщиков ввиду различных отсрочек по платежам неизбежно начнут снижаться в ближайшее время, а значит, есть риск еще большей активизации коллекторов. 

"У заемщиков микрофинансовых организаций ситуация еще хуже. Про них власть вообще забыла", - добавил Миронов.

Он убежден, что запрет должен распространяться и на дистанционную работу коллекторов: "граждан сегодня терроризируют и телефонными звонками".

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