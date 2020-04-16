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20:52

Макаров: Перенос парада не повлияет на душевный трепет утром 9 мая

фото ЗакС политика Макаров: Перенос парада не повлияет на душевный трепет утром 9 мая

Решение президента Владимира Путина перенести парад Победа с 9 мая в связи с опасностями, которые содержит в себе "гуляющая" по стране коронавирусная инфекция, прокомментировал спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров. Он поддерживает волю Путина, усматривая стоящий за ней здравый смысл.

"Уверен, перенос парада никак не повлияет на тот душевный трепет, с которым мы вместе встретим утро 9 мая. День Победы – в сердце каждого из нас. Потому, что память отменить нельзя. Великий день мы отметим дома, еще раз низко поклонясь поколению победителей. В этот день мы как никогда будем едины духовно", - полагает Макаров.

Единоросс надеется, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в ближайшие недели и месяцы будет благоволить проведению парада 24 июня. Эта дата важна Макарову, поскольку именно 24 июня 1945 года красноармейцы, победившие в ВОВ, бросали на брусчатку Красной площади немецко-фашистские флаги.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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