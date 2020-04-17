Вишневский потребовал от Смольного не вводить пропускной режим в Петербурге

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову, настаивая на открытости обсуждения планов Смольного и эпидемиологической ситуации в городе и призывая не вводить пропускной режим по примеру Москвы, обращение опубликовано в соцсетях депутата.

Вишневский подчеркнул, что опыт введения пропускного режима в Москве "оказался крайне негативным", и повторение его в Петербурге "недопустимо". Он призвал Смольный направлять усилия на обеспечение врачей средствами индивидуальной защиты и больниц – аппаратами ИВЛ и лекарствами, "а не на введение все новых и новых запретов и ограничений".

Депутата возмутило то, что информацию об этих планах он узнал из СМИ, хотя за день до этого, 15 апреля, представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков сообщил, что идея пропускного режима пока не обсуждается. Он настаивает на том, что заседания оперативного штаба и обсуждение подобных идей должны транслироваться на сайте Смольного.

Отдельно Вишневский обратил внимание на то, что ответов на запросы приходится ждать неделями, и он хотел бы знать, кто именно из членов правительства предлагает те или иные ограничительные меры и будет нести за них ответственность. В разговоре с ЗАКС.Ру Вишневский рассказал, что ни до кого из чиновников не может дозвониться.

- Ничего невозможно узнать. На запросы ответы не приходят по несколько недель. Встретиться ни с кем невозможно - они все время заняты. А мне каждые 15-20 минут приходят письма от граждан с просьбой что-то разъяснить, что-то узнать, - сказал Вишневский.

О планах ввести пропускной режим в Петербурге ранее сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники. По данным издания, случится это может, если к 20 апреля ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет ухудшаться.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.