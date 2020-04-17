Минпросвещения перенесло годовые контрольные работы в школах на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о переносе всероссийских контрольных работ для школьников на начало следующего учебного года.

По словам министра, решение перенести контрольные для учеников 4-8 и 10-11 классов было принято после консультаций с учителями, властями регионов и родителями. За перенесенные на осень контрольные оценки ставить не будут.

Вместе с тем Кравцов дал понять, что сроки ЕГЭ в 2020 году могут снова сдвинуть, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции не улучшится. Окончательное решение будет принято после майских праздников.

Ранее Кравцов объявил, что ЕГЭ отменять не станут. Пока планируется, что первый экзамен состоится 8 июня.