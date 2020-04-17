Роспотребнадзор назвал медленным темп прироста зараженных коронавирусом в РФ

Россия сохраняет невысокий темп прироста заболевших коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я бы хотела сказать, что РФ сохраняет очень плавный, медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 17% в день", - приводит ее слова "Интерфакс".

Власти надеются избежать резкого пика заболеваемости, заметила Попова. По ее словам, показатели в России лучше, чем в других странах: около 17 на 100 тысяч населения, в пять раз ниже, чем в Канаде и в 10 раз ниже, чем в Германии.

На 17 апреля в России зарегистрировано 32 тысячи случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прибавилось около 4 тысяч зараженных, за последние пять дней число заболевших возросло почти в два раза, с 15,7 тысяч.