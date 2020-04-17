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17:20

В России тестируют пять вакцин от коронавируса

фото ЗакС политика В России тестируют пять вакцин от коронавируса

В ходе очередной видеоконференции с участием президента Владимира Путина и членов правительства министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал об имеющемся прогрессе в деле противостояния коронавирусной инфекции.

"Клинические испытания проводятся сегодня в отношении пяти препаратов, на государственной регистрации дополнительно по новой процедуре, установленной правительством, находятся четыре препарата", - приводит реплику чиновника РИА "Новости".

По словам Мурашко, сегодняшние результаты доклинического тестирования вакцин вселяют добрую надежду.

"Мы начинаем проработку уже для производственных площадок, которые смогут разместить непосредственно данный продукт на своих производственных линиях", - добавил министр.

Всего в стране по состоянию на 17 апреля заражены коронавирусной инфекцией человек. За минувшие сутки в Петербурге произошел тройной рост числа заболевших.

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