Количество зараженных коронавирусом в России увеличилось на 4,7 тысяч человек

В России за последние сутки подтверждено 4785 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число зараженных увеличилось до 36793 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Более половины новых случаев зарегистрированы в Москве: 2649. Еще 428 человек заболели в Подмосковье. В Петербурге число заболевших увеличилось на 139 человек.

35 человек заболели в Астраханской области, 34 – в Ленинградской. В Коми подтверждено 19 случаев заражения за сутки, в Калининградской области – 11, в Вологодской – 9. В Мурманской области заболели еще 7 человек, в Карелии – 6, в Ямало-Ненецком АО – 5, столько же – в Псковской области.

За сутки умерли 40 человек, в том числе один – в Петербурге, два - в Псковской области, еще по одному - в Мурманской и Новгородской областях. За все время наблюдений от коронавируса в России умерли 313 человек, выздоровели – 3057.