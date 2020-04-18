Путин поручил кабмину подготовить прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией

Президент Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, поручение опубликовано на сайте Кремля.

К 20 апреля кабмин должен будет обеспечить формирование краткосрочного прогноза количества граждан, которые могут заразиться коронавирусом. Докладывать об этом правительству поручено ежедневно.

Также кабмин должен принять меры по формированию единого федерального резерва. В список войдут средства индивидуальной защиты для медиков, медицинское оборудование, лекарства, дезинфицирующие средства и другое.

На 18 апреля в России подтверждено 36,8 тысяч случаев заражения коронавирусом.