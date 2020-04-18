Депутат Мосгордумы Иван Жуков умер после заражения коронавирусом

Депутат Мосгордумы от "Единой России" Иван Жуков умер на 64-м году жизни, заразившись коронавирусом, о смерти депутата сообщается на сайте столичного парламента.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин написал во "ВКонтакте", что Жуков заболел коронавирусной инфекцией и попал в реанимацию. По данным "Вестей Подмосковья", Жуков был госпитализирован в больницу в Коммунарке, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией.

На 18 апреля известно о 36,8 тысяч зараженных коронавирусом в России, большая часть из них – в Москве. Есть заболевшие и среди депутатов Мосгордумы.