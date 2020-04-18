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20:09

"Яблоко" передало медицинские маски больнице святого Георгия и детскому хоспису

фото ЗакС политика "Яблоко" передало медицинские маски больнице святого Георгия и детскому хоспису

Петербургское отделение партии "Яблоко" в субботу, 18 апреля, передало 700 медицинских масок больнице святого Георгия и 200 - детскому хоспису в поселке Токсово, сообщил ЗАКС.Ру депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Ранее парламентарий и другие партийные активисты в течение нескольких одней отвозили защитные средства в Детский онкоцентр в поселке Песочное, Покровскую больницу и роддом № 16. 

По словам Вишневского, "Яблоку" по состоянию на 17 апреля удалось собрать в общей сложности более 200 тысяч рублей на покупку масок, перчаток, высоких бахил, защитных очков и других средств. Деньги жертвовали как члены партии, так и простые петербуржцы, откликнувшиеся на объявление в соцсетях. 

- Мы открыто отчитываемся за каждый рубль. И благодарим всех за помощь, - рассказал Вишневский. - Сейчас мы имщем шапочки и халаты для онкоцентра. Потом будем смотреть по ситуации. Постоянно сообщают, что где-то что-то нужно. 

19 апреля активисты планируют передать новую партию защитных средств в Детский онкологический центр.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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