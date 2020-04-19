Беглов и Дрозденко поздравили жителей двух регионов с Пасхой

Петербургский градоначальник Александр Беглов и его областной коллега Александр Дрозденко поздравили обитателей вверенных им регионов с праздником Пасхи.

"Поздравляю всех со светлым Воскресением Христовым! Мои особые слова поздравления сегодня тем, кто лечит больных, кто опекает пожилых и нуждающихся, кто предлагает свою помощь в борьбе с эпидемией", - цитирует Беглова пресс-служба городской администрации.

Губернатор призвал всех православных воздержаться от посещения любых религиозных объектов, как наказал глава РПЦ патриарх Кирилл.

Вторит Беглову и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, который, помимо горожан, поздравил с Пасхой митрополита Варсонофия.

"Помня призыв святейшего патриарха, берегите своё здоровье и заботьтесь о ближнем, о безопасности сограждан. Счастья вам, мира и добра!" - пожелал он.

В свою очередь губернатор Ленобласти обратился к жителям региона через свою страницу в Instagram. Он также напомнил о том, что следует отказаться от посещения храмов и церквей, параллельно призвав также уклониться и от личного общения.

"В этом году для безопасности близких, для преодоления эпидемии нам приходится жертвовать привычным укладом, обычаями и традициями, которые мы свято чтим. Позвоните близким, друзьям, поддержите их и друг друга. Мы преодолеем все невзгоды этого трудного времени!" - уверен Дрозденко.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.