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11:59

Дмитриева добивается индексации пенсий для работающих пенсионеров

фото ЗакС политика Дмитриева добивается индексации пенсий для работающих пенсионеров

Депутат от Партии роста в петербургском парламенте Оксана Дмитриева разработала законопроект федерального уровня, согласно которому с 1 июня трудоустроенным пенсионерам возвращается индексация пенсий, "замороженная" для них четыре года назад. Предложение, по мнению Дмитриевой, особенно актуально сейчас, поскольку пандемия коронавируса вынуждает людей сидеть по домам и пенсионеры, де-факто трудоустроенные, часто не могут ходить на работу и, соответственно, не получают зарплаты. При этом пенсия у них меньше, чем у "полноценных" пенсионеров. Помимо возвращения индексации Дмитриева предусмотрела в законопроекте выплату пенсионерам всего "замороженного" объема денег с 2016 года.

"Продолжают работать пенсионеры социально значимых отраслей – врачи, социальные работники. Находясь в группе риска, исключительно из-за общественной необходимости, они подвергают опасности свою жизнь и здоровье. Мы предлагаем ликвидировать дискриминацию – выплачивать работающим пенсионерам полную пенсию. Эта мера будет не только социально справедливой, но и облегчит нагрузку на работодателей, позволит работодателю подумать о том, чтобы в будущем сохранить рабочее место", - полагает парламентарий.

По мысли Дмитриевой, если государство так заинтересовано в самоизоляции граждан, то оно должно финансово обеспечить недостаточно защищенных пожилых людей.

Реализация законопроекта, по оценкам его автора, потребует 100 млрд расходов из средств пенсионного фонда.

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