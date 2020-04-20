78 врачей и пациентов больницы в Екатеринбурге заразились коронавирусом

В городской больнице №1 Екатеринбурга коронавирусной инфекцией заразились 78 пациентов и врачей, сообщил в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По предварительным данным, источником заражения стал врач, который сам заразился от своей соседки по дому. У большинства заболевших нет симптомов болезни, сообщил Куйвашев, только один пациент в тяжелом состоянии. Больница закрыта на карантин.

По словам Куйвашева, сотрудникам инфекционных отделений предложат поселиться в гостиницах и отелях Екатеринбурга "на время пандемии". Он надеется, что это позволит "купировать распространение инфекции и не разносить ее по всему городу".

На 20 апреля в России известно о 47,1 тысячах случаях заражения коронавирусом.