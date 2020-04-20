18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:59

Шишкина предлагает Беглову упростить процедуру получения соцподдержки

фото ЗакС политика Шишкина предлагает Беглову упростить процедуру получения соцподдержки

Лидер петербургских эсеров Марина Шишкина официально обратилась к губернатору Александру Беглову, указав на сложности получения гражданами финансовой поддержки от государства в условиях пандемии коронавируса и закрытых учреждений. Политик предлагает упростить процедуру и сделать помощь горожанам оперативнее и доступнее.

"Город обязан пойти на упрощение бюрократических процедур в части получения предусмотренных законом мер социальной поддержки. Необходимо максимально задействовать ресурсы межведомственного информационного взаимодействия и определить временные упрощенные порядки назначения мер социальной поддержки в электронной форме", - пишет Шишкина.

Одна из главных проблем состоит в том, что новые получатели социальных выплат вынуждены заниматься сбором документов, что фактически нереально в условиях карантина и почти всеобщей чиновничьей "удаленки". В представлении Шишкиной, также следует сократить число документов, которые требуются от горожан для получения денег.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
15:46 Смольный и МВД договорились о ловле нарушителей режима самоизоляции

15:19 Приговор фигуранту "московского дела" Суровцева оставлен в силе

14:59 Шишкина предлагает Беглову упростить процедуру получения соцподдержки

14:32 Союз театральных деятелей просит власть помочь петербургским театрам

13:52 78 врачей и пациентов больницы в Екатеринбурге заразились коронавирусом

13:47 Муниципал: Сведения о доходах двух депутатов МО "Смольнинское" не были опубликованы

13:45 К толпе протестующих владикавказцев вышел глава Северной Осетии

13:24 Шлосберга переизбрали председателем псковского "Яблока"

13:16 Беглов утвердил выплаты заразившимся коронавирусом медикам Петербурга

12:39 Кадыров посетил инфекционную больницу в таком же костюме, что и Путин

12:29 СК изучает материалы о геноциде в финских концлагерях в Карелии в годы войны

11:59 Дмитриева добивается индексации пенсий для работающих пенсионеров

11:54 Суд приостановил рассмотрение дела Светланы Прокопьевой на неопределенный срок

11:42 Общежитие Первого меда в Петербурге закрыли на карантин из-за коронавируса

11:35 СК грозит ответственностью за "дистанционные" оскорбления в адрес школьных учителей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru