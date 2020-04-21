Эсерам подтвердили незаконность стройки на "Жемчужном пляже"

Строительство скоростной автомагистрали, проходящей через пляж Финского залива на юго-западе Петербурга (так называемый "Жемчужный пляж"), стартовало в прошлом году с процедурными нарушениями, гласит ответ Росприроднадзора на соответствующий запрос справедливороссов из городского парламента. Застройщик (ЗАО "Балтийская жемчужина"), по уверению чиновников, не вправе был организовывать прокладку трассы без прохождения определенных инстанций и должного оформления.

Ведомство утверждает, что подрядчик не подал документы для проведения обязательной экологической экспертизы, в связи с чем его можно оштрафовать на сумму от 100 до 250 тысяч рублей. Более того, из-за одного этого обстоятельства теперь можно оспорить выданное разрешение на работы. Отмечается, что застройщик успел нарушить сразу несколько федеральных законов.

"Отсутствие экологической экспертизы при осуществлении работ прямо в акватории Финского залива – серьезное нарушение, на основании которого можно оспорить полученное разрешение на строительство в целом. Если активисты решат идти в суд, я готова предоставить им поддержку наших партийных юристов", - заявила депутат от СР Надежда Тихонова.

Из-за пандемии коронавируса сотрудники Росприроднадзора временно лишены возможности провести проверку местности.

Одной из самых ярких акций местных жителей в защиту пляжа стала живая цепь, при помощи которой в январе они пытались привлечь к проблеме внимание остальных.

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