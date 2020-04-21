Замминистра связи сообщил о ста журналистах, инфицированных COVID-19

Заместитель министра связи Алексей Волин уведомил общественность о том, что, по его информации, около ста работников российских СМИ заразились COVID-19, а один человек скончался, передает "Интерфакс".

"По тем сводкам, которые есть у нас, около сотни журналистов имеют на сегодняшний день подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция", около 500 человек находится на карантине и самоизоляции, недавно в Москве был первый случай смерти одного из журналистов", - поделился Волин.

На СМИ, подчеркнул чиновник, действие указа президента о нерабочих днях не распространяется.

Добавим, в конце марта в Перми скончалась главред газеты "Деловой интерес" Анастасия Петрова: после вскрытия врачи констатировали у неё наличие в организме COVID-19.

За последние сутки в РФ зарегистрировано 5642 новых случая заражения опасной инфекцией. Всего инфицированы более 52 тысяч россиян.