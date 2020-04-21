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13:54

Больницу святого Георгия обеспечили средствами индивидуальной защиты на весь период пандемии

фото ЗакС политика Больницу святого Георгия обеспечили средствами индивидуальной защиты на весь период пандемии

Один из попечителей больницы святого Георгия, Средне-невский судостроительный завод, передал ей в пользование более пяти тысяч защитных масок, респираторов и комбинезонов, о чем говорится на сайте городского правительства.

В мероприятии, помимо гендиректора предприятия, поучаствовали главврач Валерий Стрижелецкий и вице-губернатор Евгений Елин.

По словам Стрижелецкого, для его больницы полученной партии помощи хватит на весь период пандемии коронавируса в городе.

Ранее Покровской больнице безвозмездно передавали средства индивидуальной защиты музыкант Сергей Шнуров и, при содействии депутата ЗакСа Александра Кущака, вьетнамская община в Петербурге. В свою очередь, больнице святого Георгия уже помогал коллега Кущака Борис Вишневский. Медицинские материалы городу в последнее время покупал и банк "Россия".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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