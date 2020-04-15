При содействии Кущака Покровской больнице подарили средства индивидуальной защиты

Единоросс из петербургского Заксобрания Александр Кущак поддержал инициативу Вьетнамской общины Петербурга, члены которой в качестве безвозмездной помощи передали Покровской больнице средства индивидуальной защиты. Первую партию помощи составили 635 пар специальных высоких хирургических бахил.

"Во Вьетнаме вообще не зафиксировано смертей от нового вируса. Думаю, что нам нужно брать пример с этой страны. И особенно отрадно, что вьетнамская община Санкт-Петербурга не остается равнодушной и помогает петербуржцам в силу своих возможностей", - прокомментировал событие Кущак.

Посодействовавший акции депутат призвал петербуржцев тоже поддержать медиков и медучреждения. В свою очередь, петербургские вьетнамцы по итогам гуманитарного мероприятия отметили, что считают врачей главными героями сегодняшнего дня.

Ранее в Покровской больнице, испытывавшей серьезные трудности из-за нехватки средств индивидуальной защиты и выявленных случаев заражения COVID-19 среди обитателей, подарил требующуюся продукцию музыкант Сергей Шнуров. Всего от коронавирусной инфекции по данным на 15 апреля страдают 929 петербуржцев.

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