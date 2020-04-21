"Не должно быть уравниловки": Амосов порассуждал о мерах поддержки бизнеса и населения

Петербургский парламентарий Михаил Амосов высказался о проблемах и "подводных камнях" финансовой поддержки рядовых граждан и предпринимателей, оказавшихся в условиях кризиса ввиду пандемии коронавируса. Соображениями политик поделился у себя в YouTube-блоге.

Депутат уверен, что без прямой материальной помощи людям и бизнесу уже не обойтись, однако в этом вопросе не должно быть равноценного подхода.

"Знаете, есть такая идея - в оппозиционных кругах она очень распространена - "а давайте мы раздадим всем людям деньги!". Мне кажется, это неправильная идея. Здесь не должно быть уравниловки. Бюджетники, пенсионеры - они продолжают получать на карточки те деньги, которые им положены. А вот представители бизнесов, которые не работают, действительно находятся в труднейшем положении", - представил свою точку зрения Амосов, апеллируя, очевидно, к идее Алексея Навального, предложившего, в частности, выплатить по 20 тысяч рублей каждому взрослому россиянину.

Центральная проблема, которую обнажил кризис, - отсутствие четкого механизма поддержки предпринимательства, считает Амосов. Резюмируя, депутат пришел к выводу, что простаивающим предприятиям помогут лишь бюджетный дотации.

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