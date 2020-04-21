Продолжительность жизни россиян достигла рекордного максимума

Средняя продолжительность жизни россиян, по подсчетам специалистов Минздрава, установила исторический максимум по итогам 2019 года, передает "Интерфакс". Показатель составил 73,4 года.

В министерстве объясняют получившееся достижение снижением смертности граждан в трудоспособном возрасте (на 3,5%% у мужчин и 2,1% у женщин).

Интересно, что во второй половине предыдущего года фиксировался и более высокий текущий показатель: в октябре Минздрав сообщал о средней продолжительности в 73,6 лет. Картину испортили остававшиеся два месяца.