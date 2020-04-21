Умер 48-летний настоятель Елоховского собора: у него обнаружили COVID-19

Скончался настоятель московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин, информирует рабочая группа при патриархе. У религиозного деятеля диагностировали COVID-19, извещает в свою очередь "Православие и мир".

Священнослужителю было 48 лет. "Интерфакс" пишет, что нынешней ночью Агейкин впал в кому, а утром умер.

СМИ называют протоиерея человеком, входящим в ближний круг патриарха Кирилла.

Отметим, по состоянию на 16 апреля в 15 столичных храмах коронавирусная инфекция выявлена у как минимум 20 деятелей.