Госпитализация Лисовца с симптомами COVID-19 могла стать следствием переутомления

Перед тем, как почувствовать недомогание и признаки коронавирусной инфекции, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец очень много работал, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на коллег чиновника.

"Он не отсиживался в кабинетах, ездил сам. Недавно был в Покровской больнице – там решали вопросы с обустройством медицинских шлюзов. Конечно, он был в защитной маске, но не в противовирусном костюме", - рассказали изданию.

В настоящий момент врачи городской больницы №40, в которую госпитализировали Лисовца, ждут результатов его теста на COVID-19. У всех коллег больного по комитету тоже взяли необходимые анализы. Обязанности Лисовца временно исполняет его заместитель Андрей Сарана.

О своей госпитализации чиновник ранее сообщил, записав и распространив видеообращение.