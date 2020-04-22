В марте в Москве поставили рекорд по количеству арестов

За последние дни марта столичные суды отправили в изоляторы либо под домашний арест рекордное количество обвиняемых по уголовным делам за последние 4 года, сообщает РБК.

К примеру, за период с 19 по 21 марта в судебные ведомства Москвы поступило 167 ходатайств о мере пресечения, из которых удовлетворены были как минимум 154. Наибольшее количество решений о либо домашнем заключении, либо "изоляторном" связано с делами о кражах, наркотиках, разбое и мошенничестве.

РБК отмечает, что количество арестов за март-апрель кратно увеличилось по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

С 1 марта по 12 апреля 2020 года в столичных судах было зарегистрировано 933 ходатайства о заключении под стражу и 64 ходатайства о домашнем аресте. Это на 46% больше, чем в те же дни в 2019 году, на 12% выше показателей 2018 года и практически на 70% - 2017-го.