Полежаевский парк подвергнут комплексному экологическому обследованию

Территорию одного из крупнейших парков Петербурга, Полежаевского парка, включили в перечень участков, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследование. Соответствующий законопроект городской парламент принял в первом чтении 22 апреля.

Автор инициативы, председатель парламентской комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин ("Единая Россия"), отметил, что на территории зеленой зоны находятся свалки мусора и прочего хлама. По итогу обследования парк может получить защитный статус, отметил депутат.

Кроме того, из перечня исключили Пискаревский парк и устье Красненькой речки. Экологическое обследование этих территорий уже было произведено, объяснил Никешин.

Депутат от "Справедливой России" Надежда Тихонова назвала решение обследовать Полежаевский парк большой победой жителей Красносельского района и обратила внимание коллег на состояние Пискаревского парка.

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