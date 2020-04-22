Смольный рассказал о порядке захоронения умерших от коронавируса

Умерших от коронавирусной инфекции граждан в Петербурге захоранивают на двух кладбищах: в Ломоносове и Колпино, сообщили в Смольном.

Хоронить или кремировать в этом случае можно только после разрешения Роспотребнадзора, поскольку коронавирус отнесен к II группе патогенности. В случае похорон используются деревянные гробы с герметичным металлическим вкладышем, погребением занимаются администрации кладбищ.

Кремирование в случае подозрения на инфицирование или при установленном диагнозе проходит в отдельном кремационном цехе, без проведения церемонии прощания с умершим. В Смольном напомнили, что срок захоронения увеличивается на несколько дней из-за процедур подтверждения диагноза и согласования результатов вирусологического исследования.

На 22 апреля в России известно о почти 58 случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2267 – в Петербурге, еще 537 – в Ленобласти.