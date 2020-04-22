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12:41

Оперштаб: 2/3 умерших от коронавируса москвичей вовремя не обратились за помощью

фото ЗакС политика Оперштаб: 2/3 умерших от коронавируса москвичей вовремя не обратились за помощью

Большая часть пациентов столичных больниц, скончавшихся от коронавирусной инфекции, вовремя не обратились за должной медицинской помощью, уведомляет оперативный штаб Москвы.

"Многие москвичи своевременно не обращаются за медицинской помощью при симптомах ОРВИ, считая это простудой или сезонной аллергией. Самолечение подвергает смертельному риску здоровье пациентов. В Москве ежедневно растет число заболевших коронавирусом. Это уже не „привозные" случаи, вирус активно распространяется внутри города. Даже незначительные на первый взгляд симптомы (такие как кашель, насморк, повышение температуры и другие) могут быть свидетельством начала заболевания инфекцией. Ухудшение состояния до крайне тяжелого в большинстве случае происходит резко, на 5-8-й день после заражения, и требует немедленной госпитализации", - указывается в сообщении штаба.

В случае появления симптомов ОРВИ специалисты рекомендуют оставаться дома и незамедлительно вызывать врача.

На сегодняшний день в России насчитывается 57 999 случаев заболевания COVID-19, погибли более 500 человек. В мире наибольшее количество инфицированных находится в США - более 755 тысяч зараженных.

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