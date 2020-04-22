Коммунисты возложили цветы к мавзолею Ленина, соблюдая дистанцию

Члены КПРФ возложили цветы к мавзолею на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина, передает "Интерфакс".

В КПРФ заверили, что участники церемонии соблюдали дистанцию, требуемую в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. В ФСО сообщили, что позволили коммунистам возложить цветы при условии соблюдения дистанции.

Доступ в мавзолей и некрополь в Кремлевской стене закрыт на неопределенный срок с середины марта. По словам представителей ФСО, в мавзолее ведутся профилактические работы.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывал полицейских запретить КПРФ возлагать цветы к мавзолею, считая это нарушение порядка в период эпидемии.