Песков о датах голосования по поправкам в Конституцию: Прикидки есть, но говорить о них вряд ли возможно

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новая дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию пока не определена, но у Кремля есть "определенные прикидки", передает "Интерфакс".

По словам Пескова, новые сроки голосования будут определены по мере развития ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции. "Конечно, определенные прикидки существуют, но сейчас о них говорить как о чем-то решенном вряд ли можно", - пояснил Песков.

Кремлю предстоит проанализировать ситуацию "где-то до начала мая", прежде чем принимать решения по дате, отметил Песков. Он не исключил того, что голосование может быть привязано к какой-то памятной дате – например, ко дню первого парада Победы 1945 года, 24 июня, - но это "не является обязательным условием".

Ранее источники сообщили, что в качестве новых дат обсуждаются 24 июня и 8 июля, однако окончательного решения нет. Изначально голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля.