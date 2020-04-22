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14:06

В рамках дела о многомиллионном мошенничестве перед судом предстанет депутат областного ЗакСа

фото ЗакС политика В рамках дела о многомиллионном мошенничестве перед судом предстанет депутат областного ЗакСа

Управление Следственного комитета по Петербургу отчиталось о завершении расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, возбужденного в отношении депутата Заксобрания Ленобласти Сергея Караваева и его отца Сергея Караваева-старшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, в период с 2011 по 2014 год, обвиняемые, действуя в сговоре с группой лиц, от имени коммерческой структуры приобрели право на земельный участок, расположенный на территории Всеволожского района, площадью 35 га. Стоимость земли составляла более 63 млн рублей.

Злоумышленники купили участок обманным путем, введя в заблуждение чиновников муниципалитета "Всеволожский муниципальный район". Земля была приобретена за 15% от кадастровой стоимости без построенных на ней объектов, которые бы позволяли совершить такую сделку. Таким образом, МО был причинён ущерб в размене не менее 53 млн рублей.

На сегодняшний день у следствия имеется достаточно доказательств для передачи дела с утверждённым обвинительным заключением в суд.

Оба мужчины с прошлого года находятся под стражей.

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