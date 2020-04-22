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14:31

Выпускник ИТМО подарил петербургским школьникам ноутбуки, а больницу снабдил респираторами

фото ЗакС политика Выпускник ИТМО подарил петербургским школьникам ноутбуки, а больницу снабдил респираторами

Выпускник ИТМО Максим Гаврилов решил подарить нуждающимся петербургским школьникам более 50 ноутбуков, а для Городской многопрофильной больницы № 2 приобрёл 800 респираторов, передает пресс-служба вуза.

Ранее, напомним, губернатор Александр Беглов призывал всех, у кого есть возможность, передать детям из малообеспеченных семей планшеты или иную технику для того, чтобы они смогли продолжать обучение на дому.

"После обращения Беглова об этом написали многие СМИ. На тот момент у меня была возможность помочь, поэтому я позвонил по указанному в обращении номеру, где меня сориентировали что и как надо делать. После этого я заказал партию ноутбуков, которые сразу доставили в городской комитет образования", - поделился Гаврилов.

В горбольнице же у мужчины работает приятель, которому он и предложил помощь. Некоторое время назад из-за COVID-19 медучреждение перепрофилировалось под инфекционный стационар, после чего Гаврилов и направил туда несколько сотен респираторов.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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