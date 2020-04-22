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14:56

Наряд полиции задержал активиста "Весны" Левкина на выходе из дома

фото ЗакС политика Наряд полиции задержал активиста "Весны" Левкина на выходе из дома

Наряд петербургских правоохранителей встретил активиста "Весны" Никиту Левкина на выходе из парадной собственного дома, оповестили участники движения в соцсетях.

"Он выходил из дома, его встретили 10 полицейских, везут в 78 отдел полиции, вероятно, за акцию с баннером, пока не очень понятно, какая-то из предыдущих акций", - поделился пресс-секретарь петербургского отделения "Весны" Артем Уйманен в разговоре с "МБХ медиа".

Левкин сообщил "ОВД-Инфо", что полицейские забрали у него паспорт, мотивировав задержание 54 ФЗ "О митингах, шествиях, пикетированиях"​.

Активист предполагает, что интерес правоохранителей вызвала недавняя акция "Весны" против воинского призыва, прошедшая 3 апреля. Тогда участники движения вышли к призывному пункту с баннером "Призыв в могилу".

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