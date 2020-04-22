Наряд полиции задержал активиста "Весны" Левкина на выходе из дома

Наряд петербургских правоохранителей встретил активиста "Весны" Никиту Левкина на выходе из парадной собственного дома, оповестили участники движения в соцсетях.

"Он выходил из дома, его встретили 10 полицейских, везут в 78 отдел полиции, вероятно, за акцию с баннером, пока не очень понятно, какая-то из предыдущих акций", - поделился пресс-секретарь петербургского отделения "Весны" Артем Уйманен в разговоре с "МБХ медиа".

Левкин сообщил "ОВД-Инфо", что полицейские забрали у него паспорт, мотивировав задержание 54 ФЗ "О митингах, шествиях, пикетированиях"​.

Активист предполагает, что интерес правоохранителей вызвала недавняя акция "Весны" против воинского призыва, прошедшая 3 апреля. Тогда участники движения вышли к призывному пункту с баннером "Призыв в могилу".