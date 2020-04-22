Пропавшего чиновника мэрии Москвы нашли мертвым в Крыму

Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, пока устанавливаются причины смерти чиновника. По предварительным данным, следов насильственной смерти на его теле не найдено.

Обновлено 15:18 Информацию подтвердил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в разговоре с РИА "Новости".

О пропаже Ошарина сообщила его дочь. В последний раз чиновника видели 30 марта в Ялте. Сообщалось, что туда он приехал на такси из Краснодарского края и больше на связь не выходил.