Суды арестовали еще 23 участников митинга против самоизоляции во Владикавказе

Суды Владикавказа арестовали еще 23 участника митинга против режима самоизоляции у дома правительства Северной Осетии, передает "МБХ медиа".

Решения вынесли Ленинский, Советский и Промышленный суды города по двум статьям: ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции) и ст. 20.2.2 КоАП (массовое пребывание в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

Участников арестовали на сроки от трех до 15 суток. Пока вынесено в общей сложности 46 решений по протоколам за участие в этой акции.

20 апреля жители Владикавказа вышли к зданию регионального правительства, требуя помочь тем, кто потерял работу из-за ограничительных мер по коронавирусу. Под конец акции полиция попыталась вытеснить людей, некоторые в ответ начали бросать камни. СК возбудил уголовное дело.