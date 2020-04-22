18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:23

Суды арестовали еще 23 участников митинга против самоизоляции во Владикавказе

фото ЗакС политика Суды арестовали еще 23 участников митинга против самоизоляции во Владикавказе

Суды Владикавказа арестовали еще 23 участника митинга против режима самоизоляции у дома правительства Северной Осетии, передает "МБХ медиа".

Решения вынесли Ленинский, Советский и Промышленный суды города по двум статьям: ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника полиции) и ст. 20.2.2 КоАП (массовое пребывание в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

Участников арестовали на сроки от трех до 15 суток. Пока вынесено в общей сложности 46 решений по протоколам за участие в этой акции.

20 апреля жители Владикавказа вышли к зданию регионального правительства, требуя помочь тем, кто потерял работу из-за ограничительных мер по коронавирусу. Под конец акции полиция попыталась вытеснить людей, некоторые в ответ начали бросать камни. СК возбудил уголовное дело.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
20:56 Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе России

20:23 Суды арестовали еще 23 участников митинга против самоизоляции во Владикавказе

19:52 СМИ: Бывший депутат ЗакСа Волчек задержан и доставлен в Москву

19:27 Жительница Калининграда сообщила об угрозах из-за отказа удалить комментарий в ВК

18:56 "Грустно от произвола властей": Краснодарца оштрафовали за карикатуру Ёлкина с Путиным

18:53 "Сейчас не до политики": Споры ЗакСа из-за COVID-19

18:33 Заболевшие медики смогут подать заявление на выплату в администрацию района

18:27 Беглов попросил кабмин помочь с поставкой оборудования и СИЗ для врачей Петербурга

18:25 Беглов запустил литературную акцию в память о ВОВ

17:51 Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах РФ

17:49 Беглов одобрил концепцию развития железнодорожного узла в Петербурге

17:30 ВС РФ попросил суды не наказывать граждан суровыми штрафами за нарушение самоизоляции

17:22 СК возбудил дело из-за купленных депутатом Госдумы аппаратов ИВЛ для больницы во Владимире

16:56 МВД хочет расширить полномочия полицейских при задержании, стрельбе и досмотре машин

16:20 Коллективу "Ведомостей" запретили критиковать Путина и писать про опросы "Левады"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru