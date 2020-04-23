В правительство Пермского края пришли с обысками

Силовики нагрянули с обысками в здание правительства Пермского края: следственные мероприятия, пишет Znak.com, связаны с делом о хищении средств при возведении зоопарка в Перми.

"Оказывается содействие правоохранительным органам, их в первую очередь интересуют старые проекты по строительству зоопарка", - известили правительственные источники издания.

В свою очередь 59.ru сообщает, что обыск проходит в кабинете первого вице-премьера Михаила Сюткина, который в текущем апреле уволился по собственному желанию, планируя переехать в Москву.

В 2017 году чиновник работал в команде экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова, который зимой 2020 года вошел в состав обновленного кабмина, став главой Минэкономразвития.